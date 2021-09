De la RE 2020 à sa filiale bois SOCUB , il n’y avait qu’un pas ….Le Groupe Aliénor veut maintenir son cap sur sa démarche environnementale .

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Le groupe Aliénor : croissance et engagement environnemental Supprimer Chantiers Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le groupe Aliénor, fort de ses compétences en tant que bureau d’études, est toujours en veille et en mouvement pour pousser plus loin son expertise.

La RE2020, le groupe Aliénor l’avait anticipé depuis quatre ans. En effet, dès 2018, le groupe s’est associé à la société Socub, fondée par Maria Iacob Garibal et spécialisée dans les travaux de charpente bois (mur ossature bois, charpente traditionnelle) sur l’ensemble du territoire français.

Constructions bois Socub : une compétence globale

Socub dispose d’une usine de préfabrication qui lui permet de garantir des délais de réalisation réduits et de maîtriser l’ensemble du projet : de la conception en passant par la fabrication et la pose. Alliant ainsi l’expertise, la réactivité et l’adaptabilité pour tout type de chantier (maison individuelle, logements collectifs, Ehpad, groupes scolaires etc.), de quoi satisfaire de nombreux clients et maîtres d’ouvrages.

De plus, Socub apporte une compétence globale dans le cadre de projets de construction bois. L’équipe est aujourd’hui constituée de dix personnes, réparties entre le bureau d’études internes (ingénieurs bois, projeteurs, ingénieurs étude de prix) et l’équipe travaux (directeur technique, conducteurs de travaux, chefs de chantier). L’usine rassemble, quant à elle, vingt-cinq personnes.

RE2020 : le bois à l’honneur

Dans le cadre de la RE2020, l’utilisation du matériau bois va être incontournable ! En effet, le bois offre de nombreux avantages : longévité et durabilité, matériau naturel stockeur de carbone, performances en isolation thermique et acoustique, résistance au feu plus élevée que le béton, et durée d’exécution du chantier plus courte.

Socub met en avant tous les avantages du bois à travers de nombreuses réalisations sur l’ensemble du territoire, notamment en utilisant des isolants en matériaux biosourcés, fibre de bois, fibre de coton, ou paille. Par ailleurs, Socub s’appuie sur les compétences du Groupe Aliénor, en particulier sur les pôles thermique CVC, VRD, structure, pour ainsi apporter des solutions globales à ses clients.

Rappelons aussi qu’Aliénor Ingénierie réalise de nombreux rendez-vous auprès de ses clients proposant « une sensibilisation à la RE2020 », dans le but d’apporter des éclairages à la fois techniques et économiques.

Plus qu’un Bureau d’études classique, le groupe Aliénor est aujourd’hui un acteur majeur dans l’engagement environnemental.

Contenu proposé par Alienor.