De la France moche à la refondation des entrées de ville

Les entrées de ville se mettent à l’heure du Zéro artificialisation nette (Zan). Signal de ce changement de cap, le programme Action cœur de ville a érigé la requalification des zones commerciales périphériques au rang de priorité de sa seconde phase, dotée de 5 milliards d’euros entre 2023 et 2026. L’élan dépasse les villes moyennes, comme en témoignera cette année la 17ème édition du concours national des entrées de ville, ouverte aux communes de toutes tailles. La densité et la mixité guident les projets.Cofinanceurs et partenaires des collectivités locales, les spécialistes de l’immobilier commercial se reconvertissent en généralistes de la fabrique de la ville. Ce mouvement entraînera-t-il dans son sillage une requalification des banlieues pavillonnaires ? Au terme de sa semaine en France moche, lemoniteur.fr lèvera aussi un coin du voile sur cette autre face du même défi posé aux espaces périurbains peu denses et artificialisés à l’ère du tout-automobile.