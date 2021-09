De l'interopérabilité des données pour garantir à tous l'accès à l'énergie

Dès 2024, 2 millions de véhicules électriques seront en circulation. La mutation de la mobilité vers l'électrique risque d'accroître les consommations d'énergie globale du bâtiment, déjà gros consommateur. La prise en charge de ces deux millions de véhicules représente à elle seule 15 % de la production énergétique française. Or, selon les prévisions en 2035, les véhicules électriques seront 15 millions. La gestion des pointes de consommations devient dès lors un sujet majeur pour garantir l'équilibre et la continuité de service du réseau. En raison de la diversité des configurations possibles et de la complexité potentielle des cas d'usages il apparaît clairement que le pilotage des réseaux ne peut plus être l'apanage d'un seul acteur. Pour réussir, l'interopérabilité des données et son libre accès sont des enjeux essentiels.