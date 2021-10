De Golfe-Juan à Antibes, les travaux de la déviation de l’ex-RN 7 vont se poursuivre

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Alpes-Maritimes Supprimer Valider Valider

La déviation de l’ex-RN 7 reliera Golfe-Juan à Antibes d’ici 2024.

La déviation de l’ex-RN 7 est l’un des importants chantiers routiers récemment engagés par le conseil départemental des Alpes-Maritimes. La première étape, qui a consisté à réaménager une chaussée de 750 m située entre le pont de l’Aube et l’avenue Massier, s’est achevée avec son inauguration le 6 juillet 2018. Une assemblée générale concernant la suite des travaux, organisée par l’Association de défense de l’environnement Antibes Ouest-Golfe-Juan, s’est tenue en présence de Françoise Thomel, l’adjointe au maire d’Antibes et la conseillère départementale des Alpes-Maritimes. Lors de cette réunion, les techniciens du conseil départemental, chargés du projet, ont expliqué le déroulement des travaux, qui devraient reprendre dès 2022 à Golfe-Juan (Alpes-Maritimes).

L’opération commencera par les équipements hydrauliques. Elle consistera à créer des bassins de rétention et à augmenter les ouvrages hydrauliques afin de maintenir l’écoulement naturel du vallon de Madé. À terme, la déviation permettra d’alléger les axes de circulation du bord de mer (ex-RN 98) et la RD 6007 (ex-RN 7), favorisant ainsi une nouvelle alternative plus rapide à l’autoroute A8. Les travaux, d’un montant prévisionnel de 26 M€, permettront de relier Golfe-Juan à Antibes à l’horizon 2024.