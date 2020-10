De Dietrich met à disposition des professionnels une série d’outils numériques

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer DE DIETRICH Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le fabricant renforce son offre de services en proposant plusieurs outils digitaux d’accompagnement destinés aux professionnels. Parmi les nouveautés proposées : un SAV Mobile, une offre complète de logiciels ou encore un e-catalogue 100 % connecté.

Avec la mise en application des mesures sanitaires liées au Covid-19, les professionnels du génie climatique doivent adapter l’organisation de leur entreprise et repenser le parcours client. Une raison, qui a poussé l’acteur de l’efficacité énergétique, à accompagner ces derniers dans leur activité, en toute sécurité.

Trois nouveaux services en ligne

Pour suivre les installateurs, les prescripteurs et les distributeurs, De Dietrich a développé trois outils accessibles aussi bien sur un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Parmi les services proposés : un site SAV, le DiemaSoft et un e-catalogue. Le site SAV De Dietrich a été créé pour que les professionnels puissent y trouver toutes les informations d’un produit. On y trouve également la mise en service (tutos et fiches de mise en service, schémas hydrauliques de principe, tableaux de commandes, etc.), les solutions dépannages (explication des codes panne, procédures à appliquer ou encore la liste de pièces de rechange), des informations pratiques, des notices d’utilisation ou encore tout ce qui se réfère à l’entretien. Le DiemaSoft, est une offre de logiciels De Dietrich qui accompagne les professionnels dans leurs différentes tâches. Il propose notamment des plans 3D BIM ou encore le logiciel DiemaDRAWest, qui permet de réaliser des schémas de principe hydraulique par insertion de blocs. Enfin, De Dietrich a mis à disposition des professionnels un e-catalogue qui offre la possibilité de créer des annotations personnelles et de constituer ses propres listes.