De Dietrich lance Smart TC° RF, un thermostat connecté sans fil

Afin de piloter à distance son installation de chauffage et d’eau chaude sanitaire, De Dietrich propose une nouvelle version sans fil de son thermostat d’ambiance connecté Smart TC°.

Plus rapide à installer qu’en version filaire, le nouveau Smart TC° RF peut être disposé sans travaux n’importe où dans le logement. Compatible avec une large gamme de pompes à chaleurs (PAC) et chaudières, il augmente la performance de chauffage et permet d’accéder à la prime « Coup de pouce thermostat avec régulation performante ».

Diverses fonctionnalités

D’utilisation simple et intuitive, pilotable depuis un smartphone ou une tablette, Smart TC° RF dispose de nombreuses fonctionnalités (réglage de température, paramétrage de programmes quotidiens, mode absence, hors gel…), de la commande vocale (compatible avec enceinte type Alexa ou Google Home) et d’un historique pour un suivi précis des consommations énergétiques.

Le thermostat est compatible avec les produits De Dietrich (PAC type Alezio, chaudières fioul type Essencio, chaudières murales gaz type Evodens…) et avec diverses chaudières du marché grâce au système de langage commun Open Therm.

Dépannage en temps réel

En cas de dysfonctionnement, le thermostat envoie une notification à l’utilisateur qui peut contacter un professionnel. Celui-ci peut alors prendre la main sur l’appareil, à distance et de manière sécurisée. L’affichage des codes d’erreurs et l’accès à l’historique lui permettent d’effectuer rapidement un premier diagnostic.