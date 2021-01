David Zambon, directeur du Cerema Infrastructures de transport et matériaux

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée France Supprimer Cerema Supprimer Développement durable Supprimer Valider Valider

David Zambon est directeur du Cerema Infrastructures de transport et matériaux depuis le 1er novembre 2020, il a remplacé Georges Tempez à ce poste.

Parcours professionnel de David Zambon

David Zambon débute sa carrière professionnelle au ministère de l'Equipement, où il occupera successivement les fonctions de chargé d'études "Aménagement' (199361995), chargé de projets "missions et organisations des services déconcentrées - Réforme de l'Etat" (1995-1998), puis responsable de la subdivision territoriale des Herbiers, en Vendée (1999-2002).

Chef de projet "modernisation" au bureau de l'ingénierie publique à la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction (DGUHC) à partir de septembre 2002, David Zambon est nommé adjoint au sous-directeur des actions transversales et des ressources à la direction de la sécurité et de la circulation routières (DSCR) en juillet 2004.

Adjoint au directeur des routes d’Île-de-France à partir de mai 2008, il occupa la fonction d'adjoint au directeur des services de transport à la DGITM (direction générale des infrastructures, des transports et de la mer) de juillet 2012 à août 2016.

David Zambon fut directeur général de l’IDRRIM (Institut des Routes, des Rues et des Infrastructures pour la Mobilité) d'août 2016 jusqu'à sa prise de poste en tant que directeur du Cerema Infrastructures de Transport et Matériaux le 1er novembre 2020.

Formation de David Zambon

Diplômé de Sciences Po Grenoble, David Zambon est ingénieur en chef des Ponts des Eaux et des Forêts.