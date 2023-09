David Petrović, directeur général du groupe Estémi

Depuis le 17 juillet, David Petrović est le directeur du groupe Estémi, acteur national référent de la rénovation et de la construction de l’habitat individuel, fabricant multi-matériaux de menuiseries (Ouvêo) et de fermetures (Loubat Fermetures et Provélis) sur-mesure 100% française. Directeur général d’Ouvêo Aquitaine de 2019 à juillet 2023, David Petrović s’appuie sur une solide expérience de 23 ans de direction chez les industriels de la menuiserie (Millet, Atlantem, Poitou Menuiseries) et d’intégrateur de solution pour la menuiserie (La Croisée DS).

Cette création de poste stratégique a pour objectif de structurer pleinement le groupe notamment en répondant aux besoins de ses 6 sites de production.

© Groupe Estémi Philippe Novak, directeur general d'Ouvéo Aquitaine

Philippe Novak, directeur général Ouvêo Aquitaine

David Petrović est remplacé par Philippe Novak au poste de directeur général du site Ouvêo Aquitaine, siège historique du groupe Estémi à Saint-Médard-de-Guizières (33). Fort de 25 années d’expérience au sein du pôle industriel de Saint-Gobain, Philippe Novak a évolué à différents postes jusqu’à la direction de sites français du groupe Lapeyre. Depuis 2004, il se spécialise dans le secteur de la menuiserie industrielle. Directeur chez Préfal depuis deux ans, Philippe Novak fait le choix de rejoindre le groupe Estémi pour sa synergie et sa force de développement.

Une équipe d’experts

Spécialiste des menuiseries sur-mesure bois, aluminium et PVC pour les professionnels du bâtiment, le groupe Estémi est piloté par son président Jean-Luc Nouveau, à la tête du groupe depuis 2007. « Le développement du groupe Estémi se poursuit. Pour ce faire, j’ai souhaité intégrer une équipe d’experts avec sa tête David Petrović », explique-t-il. « Chacun sur son site et son territoire portera une attention toute particulière à son ancrage local, le produire en France, en maintenant et développant la relation de proximité avec ses clients, professionnels indépendants de la pose et entreprises générales, notre marque de fabrique depuis notre création

© Groupe Estémi Jean-Luc Nouveau, président du groupe Estémi

Le groupe Estémi - 550 collaborateurs, 105 millions d'euros de chiffren d'affaires en 2022 - est composé de 6 sites de fabrication et propose une offre de menuiseries sur-mesure performantes, durables et de fabrication française sur l’ensemble du territoire français avec une production multi-produits et multi-matériaux.