David Lisnard, nouveau président de l'Association des maires de France

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée France Supprimer Collectivités locales Supprimer AMF Supprimer Congrès des maires Supprimer SMCL 2021 Supprimer Valider Valider

Le maire de Cannes a devancé Philippe Laurent, l'édile de Sceaux, lors du scrutin organisé à l'occasion du 103e congrès des maires. Il succède ainsi à François Baroin.

62%-38% : le maire LR de Cannes, David Lisnard, a remporté haut la main l'élection à la présidence de l'Association des maires de France organisée les 16 et 17 novembre dans le cadre du 103e Congrès des maires.

Dans cette élection au taux de participation historique - 11 000 votants (sur 34 000 maires) via des urnes électroniques, "la deuxième plus forte participation de l'histoire de l'AMF", selon David Lisnard - il s'impose face au maire de Sceaux, Philippe Laurent (UDI) et prend la succession de François Baroin qui lui avait apporté son soutien.

« C’est dans la commune que réside la force des peuples libres. Les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science ; elles la mettent à la portée du peuple. » Tocqueville — David Lisnard (@davidlisnard) November 17, 2021

Sur les grands défis des collectivités dans les années à venir, notamment le logement social et la décarbonation, David Lisnard a promis une AMF "proactive".

Quant à sa relation avec l'Etat, voici comment il la résumait, quelques heures avant l'annonce de son élection : « L'AMF n’est pas un parti politique. Elle doit rassembler les communes autour d’objectifs concrets et face à un État centralisateur. Il ne s’agit pas d’être contre le pouvoir mais d’être indépendant du pouvoir, quel qu’il soit ».

Il aura une première occasion de le prouver jeudi 18 novembre lors de la session de clôture du Congrès des maires, au cours de laquelle il s'exprimera avant le président de la République.