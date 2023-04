David Bitzberger

Cet ancien compagnon du Devoir, titulaire d'un CAP de staffeur et d'un BP plâtrier, a intégré l'entreprise familiale en 1999. Classé 2e (pour un défaut sur son équerre) au concours du meilleur apprenti du Haut-Rhin en 1997, il décroche la médaille d'or aux Olympiades des métiers en 2001 à Séoul, et remporte le titre de meilleur artisan de France dans la catégorie plâtrerie en octobre 2022. Il est président de la FFB 68, section métiers du plâtre et de l'isolation.