Dark stores : des arrêtés de mise en demeure pris par la Ville de Paris suspendus par le juge

Un revers pour la capitale : le tribunal administratif de Paris a suspendu, mercredi 5 octobre, des arrêtés de mise en demeure adressés par la Ville à deux exploitants de dark stores, Frichti et Gorillas. Elle leur reprochait de ne pas avoir procédé au changement de destination des locaux commerciaux occupés en « entrepôts » - une destination que le PLU parisien ne permet que de façon très restrictive.



Mais selon un communiqué de France urbaine, le tribunal a qualifié ces dark stores non pas d’ « entrepôts » mais d’ « espaces de logistique urbaine », permettant de « diminuer le trafic de camions et le nombre de points de livraison dans Paris intramuros » et présentant à ce titre « un intérêt collectif ».

L’association annonce que la Ville de Paris va se pourvoir en cassation et qu’elle la soutient dans sa démarche : « France urbaine ne partage pas cette vision théorique d’une activité qui doit être régulée. » C’est d’ailleurs l’objet d’un projet d’arrêté promis par le gouvernement début septembre et toujours dans les tuyaux, qui devrait expressément faire rentrer les dark stores dans la catégorie « entrepôts ». L’association appelle l'exécutif à publier rapidement le texte au « Journal officiel » et « attend des services concernés de l’Etat qu’ils appuient les démarches engagées par les collectivités pour lutter contre les implantations illégales. »

