Dark stores : ce projet d’arrêté qui inquiète la mairie de Paris

La Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP) veut modifier par décret et arrêté la définition des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées dans les PLU. Il s’agit notamment de tenir compte des « nouveaux types d’occupation de locaux [qui] ont vu le jour ». Un projet qui suscite « beaucoup d’inquiétude et d’incompréhension » à la Ville de Paris, qui considère que cela « légalise[rait] de fait les dark stores ».