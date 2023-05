Dans un climat de baisse d'activité, la Capeb porte 15 propositions sur la rénovation énergétique

Les trimestres fastes enregistrés depuis la fin du premier confinement laissent la place à un maigre 0,5 % de croissance au T1 2023 par rapport à la même période en 2022, selon les chiffres de la Capeb pour l'artisanat du bâtiment (moins de 20 salariés). Un ralentissement qui place désormais la tendance annuelle à 1,7 % de croissance. La croissance est nulle dans la construction neuve, sans surprise, mais plus marquée dans les travaux d'amélioration de performance énergétique du logement (Apel).

Lutte contre la fraude

C'est justement sur ce volet que portent les quinze demandes adressées par la Capeb au Gouvernement pour soutenir l'activité. L'organisation appelle à une simplification drastique des dispositifs CEE et MaPrimeRénov', avec des résultats dès septembre 2023, et à un référentiel unique pour les contrôles RGE, MaPrimeRénov' et CEE. Elle souhaite également une lutte renforcée contre la fraude, appelant à la réactivation de l'instance interministérielle de lutte antifraude. La Capeb appelle également à la limitation de la sous-traitance à un seul rang pour les travaux de performance énergétique et à interdire la sous-traitance totale de ces travaux, à certifier les délégataires CEE, à contrôler a priori les sociétés commerciales qui vendent des travaux. Côté RGE, elle souhaite instaurer un référent RGE par tranche de dix salariés et non un par entreprise, établir un volume proportionnel de contrôles RGE en fonction du nombre de chantiers réalisés par l'entreprise et établir (ce que la loi exige) un fichier recensant les chantiers de rénovation énergétique, dans lequel les contrôles seraient effectués aléatoirement. Sur le modèle du Consuel, la Capeb aimerait que des contrôles a posteriori puissent remplacer le RGE pour les plus petites structures. La création simplifiée du groupement momentané d'entreprises, sans solidarité de fait, lui apparaît nécessaire.

Alors que les appels à aider davantage la rénovation globale se font entendre de toute part, la Capeb appelle les Pouvoirs publics à créer un parcours de travaux intégrant le paramètre inflationniste. L'audit énergétique, financé par les CEE, pourrait déterminer ce parcours. Enfin, elle appelle à la naissance d'un prêt vert, simple et effectivement distribué par les banques, pour porter la rénovation énergétique.

Le spectre de la récession

Ces mesures, qui interviennent alors que le Sénat poursuit ses travaux sur la rénovation énergétique dans le cadre d'une commission d'enquête et que les lignes semblent bouger pour dessiner une architecture plus ambitieuse des politiques publiques, seraient-elles de nature à dynamiser l'activité ? Une chose est sûre : les indications sont à peu près tous dans le rouge. Solde d'opinion négatif des artisans interrogés sur leurs perspectives de croissance, baisse des ventes dans l'ancien, chute significative des carnets de commande (87 jours début avril 2023, contre 96 début janvier), solde d'opinion négatif sur la trésorerie, besoins de trésorerie en hausse, poursuite de la hausse des coûts et des prix, baisse des intentions d'embauche : tous les marqueurs d'une récession prochaine sont là.