Dans les bureaux, à Strasbourg, le neuf se fait de plus en plus discret

Les surfaces de bureaux ont continué à susciter l’engouement à Strasbourg en 2022, mais les candidats à l’occupation risquent de plus en plus de rencontrer la frustration, à force de voir l’offre se tarir. Les cabinets de conseil qui ont produit leur étude annuelle respective (CBRE Rive Gauche, BNP Paribas Real Estate, Cushman & Wakefield) tirent ces conclusions de leurs analyses chiffrées.

La demande placée s’est maintenue, l’an dernier, à un haut niveau pour les standards locaux : 79 700 m2 selon Cushman & Wakefield, 80 000 m2 pour BNP Paribas Real Estate et 73 800 m2 d’après la mesure de CBRE Rive Gauche. Au-delà des nuances, ces chiffres confirment l’installation durable du marché à un seuil de 80 000 m2 qui paraît devoir reléguer aux oubliettes celui de 60 000 m2 ayant longtemps servi de référence.

Ils résultent de quelque 250 transactions, en grande majorité (84 % selon CBRE) tournées vers des surfaces unitaires de moins de 500 m2. Ce poids est en rapport avec la demande exprimée, concentrée elle aussi aux trois-quarts sur le segment 0 à 500 m2, rapporte BNP Paribas Real Estate. « L’année 2022 a confirmé l’excellente résilience du tissu de PME qui fait la richesse de l’économie strasbourgeoise », commente Vincent Triponel, directeur associé Cushman & Wakefield Strasbourg. Quinze prises en occupation de plus de 1 000 m2 ont également apporté leur contribution décisive au bon score de l’an dernier.

Une proportion particulièrement importante de ces placements de surfaces s’est opérée sur des immeubles de seconde main, de l’ordre de 80 à 90 % en fonction du pointage des cabinets de conseil. « Les surfaces neuves disponibles sont tout de suite absorbées », observe Nancy Spann, directeur régional Grand Est de BNP Paribas Real Estate. Et pour cause : elles ne cessent de se raréfier. « On observe chez des candidats utilisateurs des phénomènes de repli vers le seconde main, faute de neuf », poursuit Nancy Spann.

Disponibilité au plus bas

Chez CBRE Rive Gauche, le directeur Olivier Braun estime qu’il est temps de tirer la sonnette d’alarme. « Le phénomène de raréfaction que nous rappelons d’année en année atteint à présent un degré extrêmement préoccupant. L’an dernier en centre-ville, les transactions dans le neuf se sont limitées à… 570 m2 ! Sur l’ensemble de l’agglomération, le neuf immédiatement disponible a chuté à 15 000 m2, soit 13 % d’un total lui-même tombé à son niveau le plus bas depuis 2018 (117 640 m2). Pour une recherche supérieure à 1 000 m2 nous ne pouvons proposer que cinq offres dans l’immédiat », expose-t-il. L’offre à un an était également mesurée par BNP Paribas Real Estate en recul de 23 %, à 85 000 m2 fin 2022.

Olivier Braun considère le phénomène comme structurel, car lié à la raréfaction des permis. Vincent Triponel s’affiche un peu plus confiant, en recensant 100 000 m2 de projets plus ou moins avancés à l’horizon de quatre ans. « Il y a aujourd’hui un trou d’air, avec une belle absorption d’offres qui n’a pas été rechargée. Ce n’est pas la première fois à Strasbourg. Et on doit pouvoir compter aussi sur la réaffectation des friches, une pratique qui va gagner en importance par rapport au réflexe d’extension urbaine et rebattre ainsi les cartes du marché », estime-t-il.

Peu actif dans le neuf, le centre-ville l’est resté sur le seconde main, pour continuer de constituer le principal pôle de transactions de l’agglomération avec l’Espace européen de l’entreprise à Schiltigheim. Ce grand parc tertiaire de la couronne nord a cumulé 23 000 m2 de transactions en 2022 (plus du double de 2021), dont la réimplantation sur place, dans les prochains mois, de la CCI Alsace Eurométropole dans 2 400 m2 neufs.

© KS Promotion Sur l’Espace de l’européen de l’entreprise également, l’alsacien KS Promotion compte proposer 7 300 m2 par son programme « Lignum » mais le calendrier de sa livraison reste dépendant de l’avancée de la précommercialisation.

Les valeurs locatives ont légèrement augmenté l’an dernier à Strasbourg et environ, après plusieurs années de stabilisation. La moyenne du neuf en centre-ville se situe à 190 euros par mètre carré et par an, hors taxes et hors charges.