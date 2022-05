Dans les banques, l’obligation de travaux dans les logements énergivores est en marche

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer Logement Supprimer Rénovation énergétique Supprimer banque Supprimer Passoire thermique Supprimer France Supprimer Loi Climat et Résilience Supprimer Valider Valider

testez gratuitement lemoniteur.fr - édition Abonné

Exclusion des revenus locatifs dans l’étude de financement, incitation à contracter un prêt dédié à la rénovation énergétique... L’étau se resserre sur les investisseurs locatifs qui refusent d’améliorer l’étiquette du DPE de leur logement énergivore.

Huit mois après sa promulgation, la loi Climat et Résilience pèse de plus en plus dans l’analyse du dossier d’un [...]