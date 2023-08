Dans le Jura, installation d’une chaudière à granulés dans une maison des années 80

Le chantier

Dans cette maison de 1986, le moment était venu d'optimiser la consommation énergétique. Le plancher chauffant initial étant débranché pour cause d'inconfort, le chauffage était assuré par des convecteurs électriques, avec en appui un poêle à bois, et la production d'eau chaude sanitaire (ECS) par cumulus électrique, ce qui était peu performant et contraignant (alimentation quotidienne du poêle).

Bernard Cuenot a proposé une chaudière à granulés Herz, marque autrichienne qu'il installe et préconise depuis vingt-deux ans : « Le matériel, garanti dix ans, est fiable, avec une régulation par sonde lambda et un nettoyage automatique efficace. De plus, le SAV du distributeur SB Thermique est très sérieux. » L'installation a bénéficié d'aides à la rénovation gérées par l'artisan : 9 000 € de MaPrimRénov' et 1 000 € du département.

La chaufferie comprend la chaudière à condensation modulante Herz Pelletstar Condens de 10 kW à sortie ventouse, une réserve à remplissage manuel de 740 l (480 kg de granulés) assurant quinze jours de consommation en hiver et des radiateurs panneaux acier. L'été quand la chaudière est arrêtée, le circuit ECS est alimenté par un ballon au sol mixte de 200 l à résistance électrique.

Deux compagnons ont réalisé le chantier en sept jours, l'étape la plus longue étant la pose des deux circuits d'alimentation en tube cuivre. Une semaine après la réception, Bernard Cuenot est venu affiner les réglages et réexpliquer le fonctionnement aux clients. Côté communication, l'artisan est référent génie climatique de France Bleu Besançon, ce qui renforce sa notoriété. Par ailleurs, il propose à ses clients de rejoindre une association de particuliers qui lance un appel d'offres tous les ans pour choisir le fournisseur de granulés au meilleur rapport qualité/prix.

❯ Le schéma technique :

Un schéma technique représentant le réseau hydraulique est remis au client, ainsi qu’un plan de projet d’implantation de la chaufferie pour s’assurer de la faisabilité des travaux.

© Cuenot Energies

❯ La chaudière et la réserve à granulés :

Compacte (60 x 60 cm) et livrée sans habillage, la chaudière Herz est placée dans un angle et stabilisée par des cales. Elle est reliée à la fois à la réserve de granulés à remplissage manuel (60 x 120 cm) par un module d’extraction à vis avec clapet antiretour de flamme, et à une arrivée d’eau pour le rinçage cyclique des échangeurs de chaleur.

© Cyrille Maury

❯ Le ballon d’eau chaude :

D’une capacité de 200 l, le ballon mixte au sol est installé à la place du cumulus existant. Il est immédiatement branché et sa résistance électrique allumée pour assurer la production d’eau chaude sanitaire. Un mitigeur limite la température de distribution à + 55 °C. Une vanne bipasse va permettre l’installation d’un adoucisseur (BWT) en amont, ceci afin d’éviter l’entartrage et la corrosion du ballon et des appareils sanitaires de la maison.

© Cyrille Maury

❯ L’évacuation des fumées :

Développé par SB Thermique et Jeremias, le kit d’évacuation Twin-Biomasse se compose d’un terminal concentrique en Inox à double paroi, qui permet en même temps d’évacuer les fumées et de ramener de l’air frais dans le corps de chauffe pour la combustion. Des raccords et colliers assurent l’étanchéité.

© Cyrille Maury

❯ La sortie de ventouse extérieure :

Un trou est réalisé au perforateur dans la façade pour passer la sortie horizontale du terminal (Ø 180 mm). Ce dernier bénéficie d’un déflecteur et est démontable pour l’entretien.

© Cyrille Maury

❯ Les circuits chauffage et ECS :

L’alimentation est en tube cuivre NF avec un diamètre primaire de 28 mm pour le départ du réseau de chauffage et de 22 mm pour celui de l’eau chaude sanitaire. Une fois découpés aux bonnes longueurs et cintrés, les éléments droits ou coudés sont positionnés au laser, assemblés, fixés par des colliers en sous-face du plancher haut, puis brasés au chalumeau.

© Cyrille Maury

❯ Les radiateurs :

Cinq radiateurs hydrauliques équipés de thermostats sont posés à la place des convecteurs existants. Deux trous sont percés dans la dalle au droit des radiateurs pour les relier au circuit de chauffage.

© Photos: Cyrille Maury

❯ Les autres équipements :

La gestion des deux circuits est assurée par deux modules hydrauliques. Le premier, avec vanne mélangeuse, circulateur et thermomètres, assure une température de départ de chauffage variable en fonction de la température extérieure. Le second assure un départ à plus de 60°C pour l’ECS. Le vase d’expansion absorbe la dilatation de l’eau dans le système.

© Photos: Cyrille Maury

❯ L’installation finie :

La distribution étant hors volume chauffé, tous les tuyaux sont calorifugés avec des manchons isolants. Dernière étape, la mise en service de l’installation (mise en eau, réglages de la combustion et de la régulation) et la formation des clients.

© Cyrille Maury