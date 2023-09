Dans le catalogue Outillage de Sfic, tout pour le plaquiste

Six familles de produits structurent la partie outillage du nouveau catalogue Outillage de Sfic : outillage électroportatif, fixations, matériel de chantier, outillage manuel, mastics et adhésifs et enfin protection de sécurité individuelle. Côté accessoires, neuf familles sont proposées : accessoires d'isolation Isover, accessoires de plaques de plâtre Siniat, accessoires de plaques de plâtre Placo, accessoires PAI, accessoires Semin, accessoires cloisons de bureaux, accessoires plafonds, accessoires d'étanchéité et accessoires d'isolation calorifuge. Des produits concernent certains professionnels spécialisés clients de l'enseigne (étancheurs, plafistes, calorifugeurs). Pour chaque produit, le catalogue propose des descriptifs techniques, des codes produits, des prix HT et TTC. Le catalogue inclut des guides de choix, notamment sur les machines et batteries et les EPI.