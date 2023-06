Dans le Cantal, une extension haut de gamme en roche volcanique

Les propriétaires de cette maison de pays de 110 m² avaient prévu de l’agrandir depuis déjà deux décennies. Ils avaient acheté, en 2002, des pierres en tuf de Broc, une roche volcanique typique de la région, récupérées sur deux ruines. Ce stock a finalement retrouvé sa vocation première, pour l’enveloppe du nouveau bâtiment.

© Frédéric Pigot Extension en chantier

L’extension de 70 m² au sol et 120 m² habitables a été construite à l’emplacement d’une ancienne annexe à usage de garage et terrasse. Mises en œuvre par l’entreprise de maçonnerie Jouve, les façades sont constituées de béton banché de 20 cm d’épaisseur, isolé par l’intérieur avec 180 mm de laine de verre, et recouvert par un parement extérieur de 20 à 30 cm réalisé avec les pierres de Broc. Les joints des murs de pierre sont réalisés avec un produit type PRB.

© Frédéric Pigot Extension côté sud

© Frédéric Pigot Détail façade

La toiture de l’extension s’étend sur 200 m², avec des pentes de 43 % et 46 %. Pour éviter tout risque de fuite ou de raccord inesthétique, la couverture a été surélevée par rapport à la maison mitoyenne. Elle a été réalisée par le couvreur Érick Dumas, avec plus de 8 000 ardoises d’Allassac (Corrèze), récupérées sur une grange voisine puis patiemment triées. Ce type d’ardoise rare, se distinguant par son veinage vertical, est habituellement destiné aux bâtiments historiques. Tous les arêtiers ont été taillés à la main. Un zinc assure l’étanchéité et les rives sont habillées en ardoise.

© Frédéric Pigot Pose de velux en toiture

© Frédéric Pigot Lucarne en toiture

Le pignon de l’extension accueille, au sous-sol, les nouveaux garages, avec deux portes de garage sectionnelles en aluminium isolées ainsi que deux portes de service, dont une desservant le local de stockage de bois de chauffage.

© Frédéric Pigot Pignon

Toutes les menuiseries, mixtes, chêne clair côté intérieur, aluminium gris côté extérieur, ont été fabriquées sur mesure dans les proportions du nombre d’or (1,618), sauf la grande baie vitrée coulissante au sud, qui mesure 2,90 m par 2,15 m. Devant la baie vitrée, la terrasse sera élargie de 2 mètres supplémentaires et complétée par un escalier extérieur.

© Frédéric Pigot Baie vitrée et terrasse au sud

À l’intérieur du nouveau bâtiment, une dalle hourdis au rez-de-chaussée et un plancher bois au premier étage séparent les trois niveaux, qui seront reliés par un escalier ainsi qu’un monte-personne, souhaité par les propriétaires septuagénaires. Au rez-de-chaussée prennent place un salon, une cuisine et une chambre avec salle de bain. Entre le rez-de-chaussée et l’étage, une dalle pleine apportera un traitement phonique à la chambre. Les solives sont fixées sur le béton banché via des muraillères. Les poutres en béton seront habillées en bois.

© Frédéric Pigot Plancher étage

Au premier étage, sous les combles, de part et d’autre de l’extension, deux chambres sont reliées par une passerelle surmontant un vide sur séjour, supportée par des poutres en béton. Elles prendront place sous une charpente en sapin du nord contrecollé et un plafond en bois massif apparent réalisés par le menuisier-charpentier Yves Chabrier.

© Frédéric Pigot Combles

© Frédéric Pigot Poutre béton

La section de la toiture comprend le plafond en sapin massif, un pare-vapeur, 20 cm de laine de roche entre pannes (10 cm entre chevrons), un vide d’air, la volige, un pare-pluie puis les ardoises.

© Frédéric Pigot Section toiture

Enfin, côté équipements techniques, un plancher chauffant combiné à une pompe à chaleur air/eau équipera les deux étages.