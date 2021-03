«Dans la transformation des quartiers HLM, l’action de l’Anru a été décisive», Nicolas Binet, urbaniste et géographe

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Urbanisme Supprimer Logement Supprimer Bouches-du-Rhône Supprimer Marseille Supprimer Anru Supprimer Valider Valider

Après plus de dix années passées à la tête du Groupement d’intérêt public (GIP) Mission rénovation urbaine (MRU) à Marseille, Nicolas Binet, urbaniste et géographe de formation, fraîchement retraité, dresse un bilan de son action. Il le fait dans le livre « La vie plus belle ? Retour sur vingt ans de rénovation urbaine », paru fin 2020 aux Editions de l’Aube, qu’il a écrit avec Yves Laffoucrière, ingénieur civil des ponts et architecte. Les deux hommes, spécialistes reconnus des problématiques liées au logement et à l’aménagement des villes, reviennent tout particulièrement sur l’action de l’Agence nationale de la rénovation urbaine (Anru).

Pourquoi ce livre ?

Nous avions envie de prendre du recul et d’essayer de dégager ce qui constitue, à nos yeux, des réussites et ce qui nécessite des progrès. C’est un témoignage de praticiens de la rénovation urbaine : Yves Laffoucrière, avec une vision nationale en tant qu’ancien patron de l’Immobilière 3F, et moi-même, avec un ancrage plus opérationnel sur l’aménagement et l’urbanisme.

L’ouvrage résulte aussi de notre envie de développer les propos que nous avions tenus lors de nos interventions dans le cadre des Rencontres palladiennes organisées par Gilbert Emont, directeur de recherche IEIF et directeur de l’institut Palladio.

Quels sont les points positifs de la nouvelle politique de rénovation urbaine initiée en 2003 par Jean-Louis Borloo ?

Dans la transformation des quartiers HLM, l’action de l’Anru a été décisive. Nous en sommes convaincus.

Au début des années 2000, les choses n’avançaient pas très vite. En créant un guichet unique, Jean-Louis Borloo a permis d’accélérer le mouvement en mobilisant tous les acteurs dans une approche transversale des projets : les services de l’Etat, les bailleurs, les collectivités, etc. Cela est valable tant dans la conduite des projets que dans leur financement. Ont en effet été aussi mis autour de la table la Caisse des dépôts, le 1 % logement, les bailleurs sociaux, etc.

