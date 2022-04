"Dans la lutte contre l'habitat indigne, se pose la question de simplifier le droit et d'accélérer les procédures", Emmanuel Macron

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Urbanisme Supprimer Seine-Saint-Denis Supprimer Emmanuel Macron Supprimer Habitat indigne Supprimer Présidentielle 2022 Supprimer Réglementation Supprimer Valider Valider

En déplacement à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), Emmanuel Macron a abordé le thème de la rénovation urbaine et de la lutte contre l'habitat indigne. Thème sur lequel il a échangé avec Mathieu Hanotin, le maire de la ville. Voici sa déclaration à la presse à la sortie de cet entretien.

"Je veux que dans les cinq années qui viennent, l'on arrive à bâtir l'ambition Quartiers 2030. Nous sommes passés d'un budget de l'Anru de 5 à 12 Mds € et il y a aujourd'hui plus de 45 Mds € de projets dans tout le pays. Mais ça va trop lentement. Il y a une question de moyens, qu'il faut augmenter, mais il y a aussi la question de simplifier le droit et d'accélérer les procédures. Sur ce sujet de la rénovation urbaine et de l'habitat indigne, je souhaite que l'on puisse aller beaucoup plus vite et plus fort en prenant des textes massifs de simplification pour avancer. Il n'y a pas de fatalité. En Seine-Saint-Denis on fait les plus grande opérations urbaines et de création de logements de France grâce aux Jeux Olympiques. Et ce que nous avons su faire pour les Jeux Olympiques, pourquoi on ne le ferait pas pour lutter contre la pauvreté, l'habitat indigne et les inégalités ? C'est cela que nous devons réussir à mener."