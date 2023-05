Danoloft, un plafond acoustique esthétique et simple à poser

Destinées à la correction acoustique des grands volumes, des lofts ou des mezzanines, les nouvelles dalles de plâtre DANOloft de Knauf disposent de microperforations carrées (3,5 x 3,5 mm) au plus près des bords, qui confèrent au plafond un rendu esthétique et monolithique. Peintes en blanc (RAL 9003), elles peuvent aussi être personnalisées par peinture ou impression numérique.

Composées à 30 % de plâtre recyclé, proposées en dimensions 600 x 600 mm ou 1200 x 600 mm pour 12,5 mm d’épaisseur, elles offrent un haut confort acoustique (absorption jusqu’à αw = 0,75). Classées au feu A2-s1, d0, elles peuvent également convenir à une pose murale, à partir d’une hauteur minimale de 1,80 m.

Une pose simple et rapide, sans ossature apparente

Les dalles DANOloft se fixent bords à bords par simple vissage, sur ossature non apparente, métallique ou bois. Les vis peintes en blanc sont dissimulées discrètement au sein des perforations. La pose se fait au choix à joint de pierre ou à joint aligné, avec un entraxe des ossatures de 300 mm (ossature métallique fourrures CD 60/27, ossature bois tasseaux 60/22 mm minimum). Grâce à un plénum réduit à 22 mm seulement sur ossature bois, elles ne génèrent aucune perte de volume habitable et conviennent à la rénovation.

Autre atout de ces plaques, elles bénéficient de la technologie Knauf Cleaneo qui permet de réduire les COV en continu pour assurer une qualité de l’air intérieur optimale. Elles sont labellisées Excell Zone Verte et disposent d’une FDES.