Dammartin-en-Goële : un nouveau complexe sportif va bientôt voir le jour

D’ici 2022, Dammartin-en-Goële disposera d’un nouveau plateau sportif.

L’actuel terrain de sport du collège de l’Europe de Dammartin-en-Goële, dans le département de la Seine-et-Marne, va bientôt disparaître. Afin d’éviter le manque d’infrastructures et de pouvoir répondre aux besoins des collégiens et des associations sportives locales, la municipalité de Dammartin-en-Goële a décidé de lancer la construction d’un nouveau plateau sportif à proximité de cet établissement, à côté du gymnase Alexis-Vastine. Le Département de Seine-et-Marne a déjà donné son feu vert à ce projet. Jean-François Parigi, le président du département, et Christian Robache, le vice-président délégué aux bâtiments départementaux, se sont déjà rendus sur place pour étudier le site.

La municipalité prévoit de lancer prochainement la construction de cette nouvelle infrastructure sportive. Les travaux devraient être achevés à l’été 2022 et seront poursuivis par le chantier d’extension de la demi-pension du collège.

Le coût des travaux de construction de ce plateau sportif en forme de city stade n’a pas encore été communiqué.