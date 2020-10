Damien Racle est nommé Président de Cinov Ingénierie

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Cinov Supprimer Ingénierie Supprimer Vie du BTP Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le nouveau président du syndicat né de la fusion de Cinov Construction, Cinov Infrastructures et Cinov Coordination, souhaite s’attacher en priorité à promouvoir le rôle moteur que doit jouer l’ingénierie dans les transitions numériques, écologiques et énergétiques actuelles.

Cinov Ingénierie, syndicat né de la fusion des syndicats Cinov Construction, Cinov Infrastructures et Cinov Coordination, a annoncé, le 19 octobre, la nomination de Damien Racle au poste de Président.

Damien Racle a démarré sa carrière dans l’industrie en 1998, chez Alcatel, avant de rejoindre le Groupe Veolia en 2004. En 2015, il entre au capital et prend la direction de Manexi, Bureau d’études du Bâtiment, qu’il développe depuis autour de deux enjeux majeurs : les impacts du changement climatique et la maîtrise du risque sanitaire.

Placer l’ingénierie au coeur des transitions



A la tête de Cinov Ingénierie, Damien Racle entend continuer à soutenir les adhérents et la filière dans le contexte économique actuel tout en faisant valoir les positions de Cinov Ingénierie dans le cadre des projets de réglementations en cours (RE2020) et du plan France Relance.

Pour ce faire, il souhaite s’attacher en priorité à promouvoir le rôle moteur que doit jouer l’ingénierie dans les transitions numériques, écologiques et énergétiques actuelles.

« Nous vivons actuellement une période à la fois inédite et décisive, sur le plan économique et écologique. L’ingénierie est porteuse de solutions efficientes pour nous aider collectivement à prendre les bonnes décisions. Il était donc primordial pour moi de m’engager au sein d’une association professionnelle à ce moment clé de notre histoire, pour peser dans les débats et contribuer pleinement à faire reconnaître la dimension stratégique de notre profession », a expliqué Damien Racle.