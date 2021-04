Daitem, un détecteur d’ouverture miniature

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Négoce Supprimer Artisans Supprimer Réseaux Supprimer Détecteur de mouvement Supprimer France Supprimer Hager Supprimer Valider Valider

Daitem (groupe Hager) enrichit son offre de solutions électroniques

de sécurité pour l’habitat avec un nouveau détecteur d’ouverture miniature NF & A2P présenté comme le plus petit du marché.

Les détecteurs d’ouverture miniatures Daitem SH275AX (blanc) et SH276AX (gris anthracite) permettent d’assurer une protection optimale pour le résidentiel, en sécurisant les issues (portes d’entrée, fenêtres ou baies vitrées) grâce à une double technologie, magnétomètre et accéléromètre. Un design ultra-plat et une taille réduite rendent le dispositif presque invisible.



Une détection ultra-fiable

La double technologie de détection combinée, accéléromètre et magnétomètre, permet de fiabiliser la protection des issus des habitations. L’accéléromètre permet de détecter une intrusion en repérant un mouvement ou un choc. Grâce à sa combinaison avec le magnétomètre, l’alarme se déclenche aussi dans le cas d’une ouverture lente de l’issue. Toutes les 10 secondes, une supervision est effectuée pour assurer une détection constante et alerter en cas d’intrusion.

Le détecteur est disponible en deux couleurs, blanc (SH275AX) et anthracite (SH276AX). - © Daitem Close Lightbox

Un design élégant et discret

Grâce à un design extra-plat et élégant, ce détecteur se fond dans son environnement en toute discrétion. Disponible en deux

couleurs, blanc et anthracite, il a été imaginé pour passer inaperçu

dans tous types de décors. Fabriqué en France, à Crolles (38), il est présenté par Daitem comme « le plus petit détecteur d’ouverture NF&A2P du marché » et affiche un poids de seulement 18 g (pile comprise).



Des niveaux d’alerte différenciés

Connecté à l’alarme Daitem, ce détecteur peut activer le système d’alarme selon un niveau d’alerte souhaité : intrusion, pré-alarme, dissuasion ou avertissement. Pour la protection d’accès éloignés de la centrale d’alarme comme les dépendances, les abris de jardin, les sous-sols... Daitem propose un détecteur d’ouverture compact SH273AX, BH273AX permettant le franchissement d’obstacles (béton, IPN…). Le détecteur d’ouverture miniature est disponible via le réseau d’installateurs Daitem ou auprès des agents du réseau Proxeo.