Daily, une gamme de meubles de salle de bain écoresponsables

Pour concevoir sa gamme Daily, le distributeur spécialisé en aménagement de salle de bains a utilisé le panneau Next, premier MDF 100 % biosourcé et sans formaldéhyde sur le marché. Produit par Panneaux de Corrèze, Next se compose de résidus de bois de forêts locales et d’une résine développée par Evertree (100 % végétale, locale et renouvelable, issue de résidus d’huile de colza et de tournesol). Ce panneau MDF nouvelle génération présente des émissions de formaldéhyde équivalentes au bois naturel.

Au-delà des panneaux, tous les composants des meubles ont fait l’objet d’une attention spécifique et d’une production locale : poignées, mitigeurs, assemblage… Résultat, alors que les entreprises visaient une réduction de 10 %, la gamme de meubles Daily présente une empreinte carbone réduite de 20 % par rapport à un meuble standard équivalent. La qualité de l’air intérieur est par ailleurs préservée, dans l’environnement chaud et humide d’une salle de bain qui favorise les émissions de formaldéhyde.