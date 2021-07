Daikin Altherma 3 M, une nouvelle PAC monobloc au R32

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Pompe à chaleur Supprimer Chauffage Supprimer Artisan chauffagiste Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Daikin Supprimer France Supprimer Valider Valider

Daikin renforce sa gamme de pompes à chaleur air/eau Altherma de 3e génération au R32 avec une nouvelle version monobloc, compacte, performante et silencieuse.

La nouvelle PAC Daikin Altherma 3 M, basse température 55°C, se caractérise en premier lieu par sa compacité. Tous les composants sont regroupés dans l’unité extérieure, de dimensions (h x l x prof) 87 x 138 x 46 cm. L’appareil se fait discret grâce à son mono-ventilateur dissimulé, tout comme sur le plan acoustique, avec une pression sonore de 40 dB(A) à 5 m. Il est disponible sur une large plage de puissance (taille 9 à 16) et convient pour le neuf et la rénovation.

Confort hiver comme été

Proposée en mode chaud seul ou en mode réversible (chauffage + rafraîchissement), la solution affiche un label énergétique de A+++ (à 35°C). Le confort est assuré en hiver avec une eau jusqu’à 55°C avec des températures extérieures de -7°C, et un fonctionnement garanti jusqu’à -25°C. Le groupe extérieur peut être connecté à une large gamme d’émetteurs basse température tels que planchers chauffants/rafraîchissants, ventilo-convecteurs ou radiateurs. Il est aussi possible de le raccorder à un ballon d’eau chaude sanitaire déporté.

Solution connectée

Comme pour l’ensemble de sa gamme de PAC air/eau Daikin Altherma 3e génération, la solution monobloc bénéficie de la connectivité. Avec une carte WLAN optionnelle et une connexion sans fil sécurisée, l’utilisateur peut piloter l’appareil – gérer le système de chauffage, les températures, suivre les consommations – depuis son smartphone ou sa tablette, via l’application Daikin Residential Controller. Compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant pour un pilotage par la voix.