D’importants travaux ont débuté dans le quartier des Dunes à Bretignolles-sur-Mer

Les habitants du quartier des Dunes se sont réunis et les travaux à venir étaient au cœur des débats.

Comme chaque année, les propriétaires du quartier des Dunes, situé à Bretignolles-sur-Mer (Vendée), se sont réunis pour discuter de l’avancement des chantiers en cours ou à venir dans leur territoire. Ainsi, l’Association du quartier des Dunes et de son littoral a tenu sa 64e assemblée générale, le 13 août dernier, à la Maison des jardins, sous la direction de Bernard Devy, président de l’association, en présence de Patrick Chouquet, premier adjoint chargé des Travaux, et Daniel Schoepfer, responsable des services techniques de la Ville

.L’assemblée générale a été dominée par les projets de travaux de voirie dans le quartier. Il s’agit, en premier lieu, de l’achèvement de la réfection de la rue de la Pierre-Levée. S’ensuivent la réhabilitation de la rue des Bruyères, dont les réseaux aériens d’électricité seront supprimés en octobre, et l’enfouissement des réseaux lors du réaménagement de l’avenue des Dunes, qui sera lancé début 2022. Après la réfection de la voirie sur cette avenue, l’aménagement d’une piste cyclable et d’un trottoir piéton sera également envisagé. Un autre projet de Vendée numérique, un groupement d’intérêt public chargé du déploiement des réseaux haut et très haut débit en Vendée, vise à déployer la fibre sur l’avenue des Dunes, avec une extension possible aux impasses et rues annexes.

Par ailleurs, d’autres points ont été abordés, comme le réaménagement des accès à Dunes 1 et Dunes 2, le déplacement des postes de surveillance des plages, la création d’un parking à vélos et l’aménagement de l’accessibilité des plages aux personnes à mobilité réduite.