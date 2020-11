D’après Riou Glass, « les négoces et GSB favorisent l’importation de fenêtres de moins bonne facture »

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Reconfinement Supprimer Entreprises Supprimer Menuiseries Supprimer Calvados Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le verrier normand apporte son total soutien à l’action menée par l’UFME et le SNFA pour la réouverture des salles d’exposition et points de vente spécialisés dans la menuiserie. Et pointe du doigt les négoces et les GSB.

Dans un communiqué, le fabricant et transformateur de verre normand, Riou Glass, apporte « son total soutien à l’action menée par ces deux organisations représentatives et à la demande légitime qu’elles ont formulées (…) à savoir d’autoriser la réouverture des salles d’exposition et magasins dans le strict respect des mesures sanitaires. »

Pour rappel, le 3 novembre 2020, dans une lettre ouverte, l’Union des fabricants de menuiseries (UFME) et l’Organisation professionnelle représentative des concepteurs, fabricants et installateurs de menuiseries extérieures en profilés aluminium (SNFA) ont partagé leur mécontentement quant à la fermeture des salles d’exposition et magasins de menuiserie, tout en dénonçant une concurrence déloyale avec les négoces et grandes surfaces de bricolage ouverts aux professionnels et au grand public.

Le made in « Etranger »

Dans la suite de son communiqué, le verrier s’attaque aux canaux de distribution actuellement autorisés. « L’ouverture des négoces et grandes surfaces de bricolage ne favorise de surcroît pas la vente et la mise en œuvre des produits à hautes performances énergétiques qui répondent aux ambitions environnementales que le gouvernement s’est fixé. Pire, elle encourage l’importation de fenêtres de moins bonne facture fabriquées en dehors de notre territoire national. »