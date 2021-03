Cyclones en Outre-mer : quelles normes de construction pour plus de résilience ?

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Réglementation Supprimer DOM-TOM Supprimer Logements neufs Supprimer Valider Valider

L'Etat lance une concertation en vue d'établir une réglementation adaptée à la menace que font peser les cyclones sur les territoires ultramarins.

Dernier en date, le cyclone tropical Niran a touché la Nouvelle-Calédonie le 6 mars dernier. Il a causé de nombreux dégâts matériels et laisse derrière lui vingt mille personnes privées d’électricité. Heureusement, les pertes humaines sont, elles, nulles. Une goutte d’eau, comparé au géant du ciel Irma qui avait frappé les Antilles en 2017.

Les territoires ultramarins sont constamment exposés à ces catastrophes naturelles, comme le montre l'étude sur l’évolution du risque cyclonique en Outre-mer à l’horizon 2050.

Publiée en juin dernier, elle a été menée par la Caisse Centrale de Réassurance/Météo-France et RiskWeatherTech. Elle met en évidence la très grande exposition de ces territoires et l’importance des dégâts. Assez prévisibles, ils engendrent des travaux dont les montants s’élèvent à plusieurs milliards d’euros.

Améliorer la résilience des constructions neuves

Pour améliorer la résilience des bâtiments neufs de la Martinique, la Guadeloupe, La Réunion et Mayotte, le gouvernement, sous la tutelle des ministères de la Transition écologique, des Outre-mer et du Logement, lance une concertation pour établir des normes para-cyclonique applicable au secteur de la construction.

L’objectif est d’aboutir à une réglementation sur le risque cyclonique en prenant en compte leurs différences et leurs proportions afin de s’adapter à chaque territoire concerné. La phase de travail collectif qui s’engage se fera avec les maîtres d’ouvrages et professionnels locaux, afin qu’ils apportent leur expertise et s'approprient la problématique.

Cette concertation sera menée sous l’égide des préfets jusqu’à l’été. Elle fait suite à plusieurs études scientifiques et techniques et à une première concertation menée fin 2019 par la délégation interministérielle aux risques majeurs Outre-mer dans les territoires concernés.