Cybel Extension passe à la franchise

Cybel Extension, réseau national spécialisé dans la conception et la réalisation d’extensions de maisons et de garages sur mesure et clé en main, poursuit son développement (16 M€ en 2022, + 14 %), avec un rythme de 5 à 6 nouvelles agences par an.

Fort de ses 22 agences indépendantes réparties sur la moitié ouest de la France, Cybel Extension a annoncé le 6 avril 2023 qu’elles allaient passer de la licence de marque au contrat de franchise afin de structurer et soutenir sa croissance. Cette évolution concerne à la fois les nouveaux entrants, mais aussi les membres du réseau dont les contrats se renouvellent. Ainsi, l’agence de Rennes-Ouest (35) sera la première à changer de statut, suivie de Rennes-Sud et Saint-Malo.

L'entreprise bretonne, créée en 2015 par deux associés issus du monde du bâtiment et de la rénovation, Didier Fontaine et Vincent Noël, annonce dans le même temps l'ouverture de deux nouvelles agences, les premières franchisées « natives » à Avranches (50) et Mâcon (71). Le réseau ambitionne 30 à 35 ouvertures d’agences d’ici fin 2025, avec pour objectif la densification de l’occupation des régions déjà implantées, mais aussi la conquête de métropoles stratégiques comme Lyon et Lille.