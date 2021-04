Cut-Stop, le tee-shirt qui protège contre les coupures

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer EPI Supprimer Artisan santé-sécurité Supprimer Artisan outillage Supprimer Hygiène, sécurité et protection de la santé Supprimer Santé au travail Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer 100 % second œuvre Supprimer France Supprimer Valider Valider

Spécialisée dans la conception de vêtements professionnels en maille, la société Concept Tricots Bonnemaille a conçu un t-shirt avec des empiècements anti-coupure en textile high-tech très performant.

Destinée à protéger les opérateurs manipulant des objets à arêtes coupantes (verre, lames, tôles...), la gamme de tee-shirts Cut-Stop de Concept Tricots Bonnemaille est dotée d'empiècements à maille protectrice, proposée en niveau E ou F de protection anti-coupure selon l’EN ISO 13997 (les deux niveaux les plus performants). Cette maille souple, composée de polyéthylène, polyester et fibre de verre, possède également une haute résistance mécanique (abrasion niveau 3, déchirure 4 et perforation 4).

Choix des emplacements

En fonction des postes de travail et des risques encourus, l’utilisateur pourra choisir les emplacements protégés. Les tee-shirts sont en effet déclinés avec différentes surfaces de protection : avant-bras ou manches intégrales avec passe-pouce, renforts d’épaules et/ou renfort ventral. Le passe-pouce garantit la continuité de la protection avec les gants anti-coupure.

Pour le reste du vêtement, un choix de coloris et de quatre mailles est proposé : maille coton pour le confort, maille interlock pour la légèreté et le bon transfert d'humidité, double face coton/polyester pour la résistance au lavage, molleton gratté pour la chaleur. Trois types de cols (rond, en V ou col polo) sont proposés.