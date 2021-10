Cure de jouvence pour le tribunal judiciaire de Senlis

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Oise Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Le chantier de réhabilitation du tribunal judiciaire de Senlis s’achèvera en 2023.

Bien que retardés par la crise sanitaire en 2020, les travaux de rénovation du tribunal judiciaire de Senlis (Oise) progressent. Et selon le calendrier prévisionnel, ce chantier débuté en 2018 prendra fin courant 2023. Différentes parties du bâtiment ont déjà été remises à neuf, dont l’aspect intérieur (peintures, sanitaires, huisseries et plafonds) : il se veut désormais plus contemporain. Le mobilier en bois a été maintenu afin de préserver l’esprit de cet établissement inauguré en 1981. Ils ont toutefois été rénovés.

Dernièrement, la salle des pas perdus a fait à son tour l’objet d’une réfection, tout comme les locaux de l’ordre des avocats, du parquet et des services du greffe, qui sont aujourd’hui plus spacieux et plus lumineux. Pour Arnaud Borzeix, le président du tribunal judiciaire de Senlis, ces travaux sont une occasion d’organiser les services de façon plus cohérente et d’offrir une meilleure proximité entre eux. En 2023, le chantier portera sur la rénovation du parvis et de la façade du tribunal.

Les travaux ont été financés à hauteur de 7 M€ pour la réfection complète de cet édifice, classé bâtiment remarquable du XXe siècle.