Cupa Pizzaras repris par un fonds canadien

Cupa Group, la multinationale connue en France pour son activité ardoises, vient d’annoncer son rachat par le fonds canadien Brookfield.

Cupa Group vient d'annoncer son rachat par le fonds canadien Brookfield. Propriété du fonds Carlyle depuis 2016, cette multinationale regroupant 69 entreprises et 25 carrières dans 9 pays, est connue en France pour son activité ardoise avec Cupa Pizarras. Cette société, implantée à Rennes depuis 1990, exporte chaque année 80 000 tonnes de schiste vers la France, premier pays consommateur d’ardoise au monde. D’après le communiqué, « 40% des ardoises naturelles importées dans l’Hexagone proviennent de carrières exploitées par Cupa Pizzaras ». Et elle ambitionne « de franchir les 50% de parts de marché dans les années à venir. ».

50 % de PDM

Ce spécialiste historique de la toiture cherche à développer de nouveaux usages de l’ardoise notamment au travers de nombreux chantiers en façade ou encore en capitalisant sur la capacité du schiste à capter la chaleur pour la transformer en énergie propre via Thermoslate, un panneau solaire thermique aux capteurs invisibles permet ainsi d’assurer la production d’eau chaude sanitaire ou de chauffer l’eau d’une piscine. « En France, l’année 2022 s’annonce d’ores et déjà excellente puisque notre carnet de commandes est d’ores et déjà complet, explique dans ce communiqué, son Stéphane Renard, directeur commercial France. Nous allons notamment participer à des chantiers d’envergure tels le Château de Villers-Cotterêt, les cathédrales de Bergerac ou de Soisson et nous avons de belles réalisations prévues en façade. »