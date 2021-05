Cubis Systems, fournisseur de solutions pour les chantiers du Grand Paris

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Découvrez Cubis systems France; ses chambres d’accès composites et protection de câbles Supprimer Chantiers Supprimer France Supprimer Valider Valider

Les chambres d’accès en composite et les systèmes de protection de câbles pour réseaux enterrés de Cubis Systems s’avèrent particulièrement adaptées aux grands chantiers actuellement engagés en Île-de-France. Les entreprises intervenant sur les projets majeurs du Grand Paris plébiscitent le leader européen du secteur, qui crée sa filiale française cette année.

Des travaux spectaculaires pour doter l’Île-de-France d’infrastructures nouvelles : le Grand Paris est l’un des projets territoriaux les plus ambitieux actuellement engagés dans le monde. Cubis Systems, dont la filiale française voit le jour cette année, se positionne comme un apporteur de solutions pour les entreprises de travaux publics et de génie civil engagées dans le développement de la région capitale. À Aubervilliers, deux stations de métro sont en construction. Elles seront desservies à l’horizon du printemps 2022 par le prolongement de la ligne 12. Dans ces deux stations, les solutions Cubis Systems répondent parfaitement aux besoins de RATP, maître d’œuvre, et de Brezillon, entreprise de travaux publics retenue pour exécuter le chantier. Par exemple, dans la future station Aimé-Césaire, Cubis Systems a fourni 280 chambres pour abriter des équipements techniques. « L’entreprise avait besoin de modules de 30 kilos maximum, faciles à transporter et à mettre en œuvre sur un chantier très contraint », explique Laurent Colin, responsable Île-de-France pour Cubis Systems.

Des chantiers peu impactants et rapidement menés en zone urbaine dense

Cubis Systems est le leader européen des chambres d’accès en composite ‒ notamment grâce à ses solutions ULTIMA en composite, Modula et Fortress en thermoplastiques ‒ et des systèmes de protection de câbles pour réseaux enterrés, avec sa solution MULTIductTM. « Dans une zone urbaine très dense comme la région parisienne, les enjeux logistiques sont déterminants dans le dernier kilomètre, souligne Per Muller-Wille, directeur de Cubis Systems France. La légèreté et la facilité de manutention et de pose de nos matériaux permettent d’éviter le recours à des engins lourds, réduisent la durée du chantier et amoindrissent l’impact des travaux sur l’environnement. »

À Saint-Denis, pour l’extension d’un data center, une chambre STAKKboxTM en polyester avec fibres de verre (PRV) de 2,50 mètres de profondeur, vouée à abriter un bloc électrogène, a été installée en toute sécurité. Autre illustration, à Nanterre, sur le site de la future station RER La Folie, tout près du quartier d’affaires de La Défense, les équipes de Vinci ont installé en un temps record sept chambres en composite qui accueilleront les machineries des escaliers mécaniques – chambres composées d’éléments droits ou coudés assemblés à la manière d’un jeu d’enfant. À Versailles, sur un chantier SNCF, un dispositif de passage de câbles MULTIductTM de 50 mètres de long a été installé en une heure seulement par les équipes d’Eiffage. Moins encombrant que les multitubulaires traditionnels, il s’implante également moins profondément, ce qui évite de générer des excédents de chantier difficiles et coûteux à évacuer, tout en assurant une meilleure résistance et une meilleure qualité de réseau.

Dans le transport, l’entreprise comme le logement

Faciles à poser, les solutions Cubis Systems s’avèrent également pertinentes quand il s’agit de maintenance. Les chambres s’ouvrent en grand : fini les trappes donnant accès à des passages étroits ! Les équipes travaillent avec aisance, en respectant au besoin la distanciation de rigueur en période pandémique. Autant d’atouts qui expliquent l’intérêt que les grands donneurs d’ordres portent aux innovations Cubis Systems, qui se déploient aujourd’hui dans les infrastructures de transport (stations de métro, sites de remisage de tramways, aéroports, gares…) mais aussi dans les data centers, les bâtiments tertiaires ou les immeubles résidentiels franciliens. « Cubis Systems est aux chambres et aux protections de câble ce que la 5G est à la téléphonie mobile, résume Laurent Colin. Une nouvelle version, une autre approche, une vision radicalement différente, une véritable révolution. »

Cubis Systems

Cubis Systems est né en 2006 de la fusion de trois entreprises européennes spécialisées dans les domaines des chambres d’accès, des fermetures et de l’injection plastique. L’entreprise emploie 900 personnes sur 14 sites, répartis dans 4 pays, et réalise 188 millions d’euros de chiffre d’affaires. Cubis Systems a déployé ses gammes de chambres en fibres plastiques et de fermetures en composite dans les domaines du ferroviaire, de l’eau, de l’assainissement et de l’irrigation, des infrastructures aéroportuaires et routières, de l’énergie et des télécommunications. Son bureau d’études et ses unités de production se situent au Royaume-Uni.

