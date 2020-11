CSCEE : Christophe Caresche remplace Thierry Repentin à la présidence

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée CSCEE Supprimer Emmanuelle Wargon Supprimer France Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La ministre du Logement, Emmanuelle Wargon a nommé mercredi 4 novembre l'ancien député de Paris à la présidence du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique.

Christophe Caresche présidera mercredi 4 novembre une réunion exceptionnelle du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique.

L'ancien député de Paris (1997-2017) a en effet été nommé président du CSCEE par la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon en remplacement de Thierry Repentin, démissionnaire après sa nomination à la présidence de l’Anah, le 14 octobre dernier.

Consultation sur la RE2020

"Cette réunion sera l’occasion de faire un point sur la continuité d’activité et la mobilisation de toute la filière du bâtiment et de la construction en cette période de confinement. Elle permettra aussi de rappeler les perspectives de travail du CSCEE pour les prochaines semaines, notamment la consultation à venir du conseil sur la future réglementation environnementale des bâtiments neufs (RE2020)", a annoncé le ministère de la Transition écologique.



Fin connaisseur du monde du logement, Christophe Caresche préside et dirige, depuis 2017, l’opérateur foncier Tonus Territoires (ex-Foncière publique solidaire), filiale de la Caisse des dépôts, qui investit dans la construction de logements neufs en zones tendues.