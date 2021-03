Cromology étend Rekupo, son service de collecte gratuite des déchets de chantier

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée France Supprimer Cromology Supprimer Tollens Supprimer Zolpan Supprimer Négoce Supprimer Négoce déco Supprimer Vie du BTP Supprimer Déchets de chantier Supprimer Déchets négoce Supprimer Artisans Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Valider Valider

Le groupe spécialisé dans la peinture déploie une offre ambitieuse pour la récupération des déchets, classés dangereux par la réglementation.

Les réseaux Tollens et Zolpan, du groupe Cromology, déploient dans plus de 200 points de vente leur service Rekupo. A l'horizon 2021, les deux réseaux seront équipés à 100 % de ces bacs de collecte gratuite des déchets de peinture. Les clients des deux réseaux Cromology peuvent y déposer leurs déchets chimiques acryliques ou solvantés : vernis, lasures, peintures, enduits, colles et mastics.

Anticiper sur 2022

"Cromology a décidé d’apporter à ses clients une solution gratuite de collecte des déchets de peinture car nous considérons qu’il est de notre responsabilité d’agir sur ce vrai sujet du quotidien pour eux. (...) Nous anticipons ainsi aussi la réglementation sur la reprise des déchets de chantier en 2022", déclare dans un communiqué Antonio Da Silva, directeur Excellence Point de vente. Cette action est conduite en partenariat avec l'éco-organisme EcoDDS, dont Cromology est membre fondateur.