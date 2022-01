Cromology change de main

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce déco Supprimer Les stratégies Supprimer Industrie Supprimer France Supprimer Cromology Supprimer Tollens Supprimer Zolpan Supprimer Artisans Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Valider Valider

La maison-mère de Zolpan et Tollens rejoint Nippon Paint Group, acteur de taille mondiale.

Changement d'ère pour Cromology. L'industriel et distributeur de peinture, présent sur le marché français avec les marques Zolpan et Tollens, vient d'être cédé par le groupe Wendel à DuluxGroup (DGL). Cet acteur, présent sur les marchés australien et néo-zéolandais, est lui-même détenu à 100 % par Nippon Paint Group. DGL est présent sur plusieurs marchés européens, mais sans lien sur notre continent avec la marque Dulux, propriété de Sikkens.

Le communiqué financier donne le détail suivant : « cette transaction a généré pour Wendel un montant de liquidités net de 896 M€, soit 358 M€ de plus que sa valorisation dans l’ANR (actif net réévalué, NDLR]) publié avant l’annonce de la transaction, soit le 30 juin 2021. » DGL précise par ailleurs que Cromology deviendra la plate-forme de développement de DGL en Europe de l'Ouest, pour les revêtements décoratifs, la peinture et l'ITE. Les marques présentes perdureront, avec d'éventuelles extensions de gammes, au gré des complémentarités avec les offres de DGL/NPG. La direction de Cromology est par ailleurs confirmée à son poste, de même que seront maintenus les sites de production et de logistique.