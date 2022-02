Croissy-sur-Seine : l’avenue de Verdun se refait une beauté

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Yvelines Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Des requalifications en termes de voirie, d’espaces verts et d’éclairage vont être réalisées sur l’avenue de Verdun à Croissy-sur-Seine.

Depuis le mois de novembre 2021, la ville de Croissy-sur-Seine (Yvelines) procède à des travaux de réaménagement de l’avenue de Verdun, entre l’avenue du Général-de-Gaulle et la rue Paul-Démange. Elle veut faire de ce lieu un endroit plus agréable, plus sécurisé et en accord avec la nature pour tous ses usagers. À noter que le projet s’inscrit dans le cadre d’une large consultation avec les riverains. Les travaux de requalification de l’avenue se déroulent en deux phases. La première, qui s’étend du carrefour de la Croix jusqu’à l’avenue Carnot, se terminera au mois de mars. Tandis que la seconde ira de l’avenue Carnot à la rue Paul-Démange, de mars à novembre 2022.

L’opération consiste à remplacer les vieux arbres existants par de nouvelles essences plus adaptées à l’environnement local, telles que le févier d’Amérique doré, le liquidambar ou l’érable à feuilles pourpres… Une piste cyclable de 3 mètres de large, à double sens, sera ensuite aménagée sur la moitié nord de l’avenue, faisant déplacer en évidence les zones de stationnement. Par ailleurs, la Ville a fait le choix d’un revêtement clair de la chaussée et des zones de stationnement, pour une gestion optimisée des eaux pluviales. L’installation de 26 branchements d’assainissement et d’un éclairage LED figure aussi dans son programme. Le montant total du chantier est de 2,8 millions d’euros, et son financement est assuré par la Ville et par l’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine (CASGBS) pour la partie cyclable.