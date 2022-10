Croissance en trompe-l'oeil au troisième trimestre 2022 pour Akzo Nobel

Beaucoup d'entreprises se satisferaient d'une croissance à 19 % au troisième trimestre. Dans le cas d'Akzo Nobel, dont le CA au T3 2022 atteint 2,862 M€ contre 2,410 au T3 2021, la nouvelle n'est pas si bonne. D'une part parce que corrigée de la variation des taux de change, cette croissance n'est plus que de 14 %. D'autre part parce qu'avec 13 % de hausses de prix sur la période, la baisse des volumes de 5 % pèse lourdement sur le résultat. Les coûts de transport et de matières premières ainsi que les dépenses opérationnelles s'envolant, l'EBITDA d'Akzo Nobel chute. La marge opérationnelle atteint 5,9 %, contre 9,4 % en 2021. Le résultat d'exploitation ajusté est de 184 M€ au T3 2022 contre 241 M€ au T3 2021. Hors impact comptable cumulé de l'hyperinflation, il atteint 201 M€.

Contexte tendu

"Nos 201 millions d’€ de résultat d’exploitation ajusté hors impact comptable cumulé de l’hyperinflation amènent à des résultats sur le 3ème trimestre en ligne avec les chiffres du marché mis à jour fin septembre. Les incertitudes macroéconomiques fortement accrues ont eu un impact négatif sur la confiance des consommateurs. Cela a entraîné des réductions de stocks dans plusieurs circuits de distribution de peintures décoratives en Europe et de peintures industrielles. Et le marché en Chine a été impacté par la politique zéro Covid-19", a déclaré Thierry Vanlancker, CEO d'Akzo Nobel, dans le communiqué annonçant les résultats. Le groupe a néanmoins investi 20 M€ dans ses deux sites industriels de Montataire (Oise) et Pamiers (Ariège).