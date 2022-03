Croissance à deux chiffres pour Panasonic

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Panasonic Chauffage et Climatisation Supprimer France Supprimer Négoce Supprimer Les stratégies Supprimer Industrie Supprimer Pompe à chaleur Supprimer Valider Valider

La pompe à chaleur et la climatisation portent l'ambition de Panasonic.

Panasonic solutions chauffage et refroidissement annonce un chiffre d’affaires en croissance de 22 % pour l’année 2021, au-delà des objectifs que la division du groupe s’était fixée. Il s’agit de la neuvième année consécutive de croissance à deux chiffres. L’activité PAC air/eau affiche une progression de 47 %, surtout portée par le marché de la rénovation. Les systèmes biblocs triple service ont enregistré la plus forte croissance. Autre tendance, la hausse des PAC connectées (+100 %). Cette option est aujourd’hui choisie pour environ 10 % des PAC. Autres segments de marché, la climatisation tertiaire (PACi, DRV et chillers) et la réfrigération ont respectivement progressé de 11 % et 56 %. L’année 2021 aura aussi été riche en innovations, avec neuf gammes de produits renouvelés. La marque annonce par ailleurs avoir recruté 15 nouveaux collaborateurs, formé 700 partenaires (installateurs, distributeurs, bureaux d’études…) et ouvert un centre de support dédié aux clients finaux, là où elle ne s’adressait jusque-là qu’aux professionnels.

+ 35 % en 2022

Cette année encore, l’entreprise affiche de très fortes ambitions, avec pour objectif d’augmenter de 35 % son chiffre d’affaires. Deux marchés sont ciblés : la PAC (au travers de la rénovation mais aussi d’applications dans le collectif et la maison individuelle neuve) et la climatisation tertiaire, où Panasonic vise le top 5 d’ici 3 ans. Pour ce faire, Panasonic va notamment poursuivre sa stratégie de recrutement afin de renforcer son offre de services (notamment digitaux) à destination des professionnels. Sont ainsi prévues de nouvelles solutions de dimensionnement ainsi qu’une plate-forme de e-learning. Un 7e centre de formation ouvrira aussi ses portes dans le Sud-Ouest.