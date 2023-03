Crise des Ensa : les instances interpellent leurs tutelles

Dans une lettre ouverte adressée le 21 mars aux ministres de la Culture et de l’Enseignement supérieur et de la recherche, les présidents et présidentes des Conseils d’administration des écoles d’architecture et de paysage, de leurs Conseils pédagogiques et scientifiques mais aussi du Conseil national des enseignants chercheurs manifestent leur soutien au mouvement de revendication lancé par les étudiants dans toute la France. Ces instances demandent à être reçues «dans les plus brefs délais».