Crise des Ensa : l'âpre dialogue entre les écoles et la Culture

Alors que la crise des Ecoles nationales supérieures d’architecture (Ensa) ne semble pas faiblir, le maître-mot lundi 27 mars, pour toutes les parties prenantes, était «efforts». Mais avec des intentions bien différentes.

Ainsi côté ministère de la Culture, à l’occasion d’un point presse, on insistait sur «la continuité des efforts mis en œuvre pour, d’année en année, permettre la mise à niveau» des établissements. Alors que le collectif d’étudiants Ensa en Lutte, annonçait dans un communiqué diffusé en fin de journée, n'avoir pas «d’autres solutions que d’amplifier [ses] efforts» de mobilisation.

Actions listées

Une rencontre entre les uns et les autres est cependant prévue ce jeudi 30 mars à l’école parisienne de la Villette (XIXe) qui est devenue au fil des semaines un point de convergence des élèves en colère. Les responsables du dossier Ensa au ministère et représentants étudiants doivent y avoir «un rendez-vous de travail». «Et tant mieux s’il se fait avec un collectif, car ce mouvement touche une multiplicité d’acteurs», estimait-on rue de Valois. Le ministère estimait cependant avoir «déjà reçu beaucoup de monde». Mais aussi en avoir déjà beaucoup fait…

Crédits du Plan de relance pour lancer des chantiers immobiliers, revalorisation des rémunérations… A la Culture, on listait les actions mises en œuvre au cours des dernières années. Et on assurait de l’implication de Rima Abdul-Malak sur le dossier, dès la discussion autour du Projet de loi de finances (PLF) 2023 dans les semaines qui avaient suivi sa nomination au printemps de l'année dernière. «Dans ce cadre, le budget alloué au Ensa a augmenté de 20 %», était-il souligné.

