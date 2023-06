Crise des Ensa : des états généraux pour solliciter l’Etat

« Nous sommes loin d’être à la fin de cette mobilisation. » Robinson Rossi, étudiant de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Grenoble, et figure d’Ensa en lutte, l’assure : la colère qui agite les établissements nationaux d'enseignement de l'architecture depuis le début de l'année ne va pas s'éteindre de sitôt. En ce vendredi après-midi de la fin mai, l’affirmation vient contredire les rangs franchement clairsemés dans l’amphithéâtre de l’ancienne faculté de Censier, à Paris (Ve), où se déroule la séance de clôture des états généraux organisés par le collectif.

Selon les membres présents, 40 à 50 personnes ont pris part, du 24 au 26 mai, à ces journées de rencontres et de réflexion sur l'enseignement public de l'architecture en France. Mais dans les Ensa, après des semaines de grande crispation, le calme semble revenu. Et puis, les étudiants sont en période de rendus.

Ensa en lutte n'écarte toutefois pas l'idée d'une reprise du mouvement en septembre. Dans la salle, il se murmure qu’à la prochaine rentrée des établissements, notamment Grenoble, pourraient ne pas avoir les moyens d’accueillir les élèves et se retrouveraient dans la situation qu'a connue l’Ensa Normandie début 2023. L’école de Rouen alors avait jugé que les conditions requises pour reprendre les cours n'étaient pas réunies et décidé de repousser sa rentrée. L'affaire avait été le déclencheur de la crise qui avait fini par atteindre quasiment toutes les Ensa. Et mené, finalement, à la tenue de ces états généraux, organisés à la hâte, avec de la débrouille et des bouts de ficelle.

« Temps d’échanges »

Robinson Rossi appelle donc à de futurs « temps d’échanges », notamment avec les tutelles. Et dans ce cas, Ensa en lutte arrivera avec des arguments. Les états généraux ont été l'occasion pour ses participants d'esquisser leur « école idéale » ou d’élaborer une ébauche des budgets nécessaires pour améliorer sensiblement le cas des écoles. Autant de revendications dont le ministère de la Culture a déjà en partie connaissance, notamment parce que Hélène Fernandez, la nouvelle directrice en charge de l’architecture est passée voir, au cours des trois journées, les étudiants, enseignants et personnels engagés dans la démarche. Frédéric Gaston, le sous-directeur qui s’occupe spécifiquement l'enseignement de la discipline, assistait, lui, à la studieuse séance de restitution du 26 mai.

Côté école rêvée, le fruit des réflexions verse « certes, dans une utopie mais qui doit servir néanmoins de point de départ à des évolutions des Ensa », ont estimé les rapporteurs du groupe de travail. Des bâtiments conformes aux enjeux environnementaux, un fonctionnement parant à toute situations de harcèlement, discrimination, surcharge de travail ou précarité, une gouvernance partagée et une pédagogie prônant davantage le collectif que la compétition, la coconstruction des parcours et l’ouverture sur le monde et, évidemment, une meilleure prise en compte des questions de l’écologie dans le projet : le programme imaginé ne peut que séduire mais reste convenu.

« Finançables par les pouvoirs publics »

Pour ce qui est des moyens de financement, un deuxième groupe de travail a sorti la calculatrice pour ébaucher, sur la base des éléments accessibles, trois propositions d’évolution du budget alloué aux Ensa. Elles vont du scénario 1, « potable mais pas idéal » qui permettrait de parer aux urgences en tablant sur une augmentation de 10 % (soit 20 M€) dans le projet de loi de finances 2024 au scénario 3, allant jusqu'à 80 M€ supplémentaires par an et pendant cinq ans, qui autoriserait notamment à créer cinq nouvelles écoles en région.

Les membres d’Ensa en lutte ont en tout cas une certitude : les améliorations futures « sont tout à fait finançables par les pouvoirs publics ». C’est donc peu dire que le rapport remis par le député (Renaissance) Alexandre Holroyd à la commission des finances de l’Assemblée nationale le 15 mai dernier, qui préconise de s’appuyer davantage sur des financements privés, les a agacés.

Invité à réagir à chaud, au nom de la rue de Valois, Frédéric Gaston a assuré qu’il est dans « le rôle du ministère de chercher des crédits supplémentaires et de s’entendre avec ses partenaires et qu’il le fait chaque année ». Quant à jauger les propositions d’Alexandre Holroyd, d’une part, et celles d'Ensa en lutte, d’autre part, il s'est limité à « constater que les orientations sont diamétralement opposées. Il reviendra à la ministre de se prononcer. Sachant que le rapport Holroyd relève essentiellement du champ économique et que nous souhaitons aller au-delà des sujets purement budgétaires pour parler pédagogie, recherche, etc. » Un bien vaste débat. Qui va dépendre du travail de dépoussiérage de la Stratégie nationale pour l'architecture promis par Rima Abdul Malak.