Crèvecœur-le-Grand : le collège Jehan-le-Fréron est désormais opérationnel

Une enveloppe de 20 M€ a été investie dans la construction du collège Jehan-le-Fréron.

Le collège Jehan-le-Fréron de Crèvecœur-le-Grand (Oise) a rouvert ses portes après deux années de travaux. L’établissement, réparti sur une surface de 8 000 m², a été inauguré le 30 août 2021, en présence de Nadège Lefebvre, la présidente du conseil départemental de l’Oise. Il a accueilli ses premiers collégiens lors de cette rentrée.

La création de cette infrastructure s’élève à 20 M€, financée par le Département de l’Oise. Elle s’inscrit dans le cadre du « Plan Collège du Futur », un programme visant à moderniser une soixantaine de collèges publics de l’Oise. Avec cet établissement, conçu pour être à énergie positive (bâtiment qui produit plus d’énergie qu'il n’en consomme pour son fonctionnement), le Département veut faire preuve d’innovation, tout en proposant un cadre éducatif favorable aux collégiens de Crèvecœur-le-Grand.

Le site compte plus d’une trentaine de salles d’enseignement, d’une salle numérique et d’un studio dédié à des exercices de web radio et de web télévision. Il propose aussi un espace de restauration scolaire de 450 couverts et un gymnase de 1 000 m², avec un mur d’escalade de 9 m de haut. L’infrastructure met, en outre, l’accent sur l’usage du numérique pour former les jeunes aux métiers de demain. À ce titre, le Département a investi près de 200 k€ dans l’équipement technologique de l’établissement.