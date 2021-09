Créteil : l’avenue Paul-Casalis requalifiée d’ici à la fin de l’année 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-de-Marne Supprimer Aménagement de voirie Supprimer Valider Valider

Les travaux de requalification de l’avenue Paul-Casalis à Créteil s’étaleront jusqu’à la fin de cette année.

L’établissement public Grand Paris Sud Est Avenir et la Ville de Créteil (Val-de-Marne) ont lancé la requalification de l’avenue Paul-Casalis, dans le quartier du Mont-Mesly en juillet dernier. Le chantier comprend notamment la réfection complète de la voirie entre la rue Juliette-Savar et l’avenue Maurice-Utrillo. Il inclut aussi le remplacement du réseau d’assainissement et la rénovation complète de l’éclairage public. De nouveaux candélabres et des ampoules LED seront installés.

La rénovation de la chaussée a été engagée fin juillet. Les travaux consistent à réduire sa largeur et à l’équiper de ralentisseurs. Ils doivent aussi permettre un élargissement des trottoirs avec une mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Par ailleurs, de nouvelles voies cyclables seront créées dans les deux sens de circulation. L’une est prévue sur le trottoir et l’autre sur la chaussée. Elles constitueront le prolongement des pistes existantes, situées sur la partie nord de l’avenue, et assureront ainsi la continuité de la liaison cyclable entre la RD 19 et le nord de la ville de Créteil.

Rappelons que le chantier de l’avenue Paul-Casalis, confié à l’entreprise Eiffage, se poursuivra jusqu’à la fin de cette année. Pour les deux instances publiques, porteuses du projet, l’objectif est de sécuriser l’accès au métro, aux équipements publics et aux infrastructures routières.