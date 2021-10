Crépy-en-Valois et Chevrières : concertation publique pour les projets de contournement

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Oise Supprimer Aménagement de voirie Supprimer Valider Valider

Des procédures de concertation publique sont menées à Crépy-en-Valois et à Chevrières en vue de la réalisation des projets de contournement.

Dans le cadre de la création des déviations de Crépy-en-Valois et de Chevrières, le Département de l’Oise a lancé une concertation publique dans les communes concernées le 18 octobre 2021. La procédure entre dans la détermination de ces projets. Elle sera close le 19 novembre 2021.

La commune de Chevrières est en effet traversée quotidiennement par plusieurs centaines de poids lourds depuis la RD 155 et la RD 13. La mise en place d’une déviation doit alors permettre une réduction du trafic dans le centre. Le projet inclut aussi une amélioration de la desserte des zones d’activités locales. La voirie présente entre autres une configuration en baïonnette et des rétrécissements dans le bourg.

La commune de Crépy-en-Valois est, quant à elle, traversée chaque jour par des milliers de véhicules depuis la RD 1324, la RD 136, la RD 332, la RD 25 et la RD 335. Le projet de contournement a donc pour objectif de diminuer les nuisances pour les riverains, et d’améliorer ainsi la sécurité des usagers et l’accessibilité des zones d’activités environnantes.