Crépy-en-Valois : changement des chaudières collectives dans le quartier Saint-Laurent

Les 200 familles locataires du quartier Saint-Laurent bénéficieront de chaudières plus performantes.

L’Office Public d’Aménagement et de Construction (OPAC) de l’Oise, qui gère les logements sociaux en partenariat avec les élus locaux, entreprend depuis le mois de septembre des travaux de réhabilitation dans les immeubles du quartier Saint-Laurent, à Crépy-en-Valois (Oise). Les bâtiments concernés sont notamment les logements sociaux situés 1 à 19 rue d’Antoing, 2 à 10 rue de Verdun et 2 à 4 rue Zell Mosel. Dans le but d’améliorer le confort des locataires, l’OPAC de l’Oise est persuadé qu’il est temps de remplacer les anciennes chaudières collectives par deux autres plus modernes et plus performantes. Il est également question d’entretenir et de rénover la chaufferie, les sous-stations et les canalisations enterrées pour les réseaux de chauffage.

L’opération, d’un montant de 453,42 k€, est programmée sur sept mois. Sa réalisation est confiée à l’entreprise PCPV, à Ham (Somme), œuvrant dans l’installation et la maintenance du système de chauffage toutes énergies.