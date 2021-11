Creil : le projet Ec'Eau Port fluvial entame sa deuxième phase

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Oise Supprimer Transport fluvial Supprimer Valider Valider

Après l’inauguration d’un premier lot de travaux, le projet de l’Ec'Eau Port fluvial entre désormais dans sa deuxième phase.

Dans le cadre du projet « Ec’Eau Port fluvial », de nouveaux travaux ont été engagés sur le chantier de l’Ec'Eau Port de Creil (Oise) cet automne. Ils portent notamment sur le creusement de la darse, un bassin de 7 m de profondeur qui s’étend sur 115 m de long et 50 m de large. Attendue en 2023, cette nouvelle infrastructure permettra d’accueillir 60 bateaux de 6 à 10 m de long. S’y ajoutera la création d’une halte nautique de 20 places, et d’un quai d’accostage de bateaux-logements et de péniches. Une butte antibruit attenante aux voies de circulation sera également réalisée.

Notons que L’Ec'Eau Port s’inscrit dans un espace naturel remarquable à Creil, sur le site de la « Vieille Montagne », face à l’île Saint-Maurice et aux coteaux boisés de l’Oise. Il constitue un port d’escale pour les croisières touristiques et un embarcadère pour les bateaux de tourisme fluvial. L’agglomération Creil Sud Oise entend ainsi valoriser l’aspect touristique et économique de la zone d’aménagement concerté Ec'Eau Port en organisant des croisières et en développant l’offre d’équipements pour les bateaux de plaisance.