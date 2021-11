Creil : 179 nouveaux logements seront construits à partir de 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Oise Supprimer Valider Valider

À Creil, la construction de 179 logements commencera l’année prochaine.

Deux parcelles de terrain totalisant 3 500 m2, sur les bords de l’Oise à Creil, accueilleront de nouveaux logements. Le promoteur immobilier Linkcity prévoit de construire un premier lot de 87 appartements, sur la partie située entre la rue Jean-Jaurès, la rue du Port et le quai d’Aval. L’offre sera constituée de 45 logements en accession privée et de 42 logements locatifs intermédiaires. Une surface de 1 350 m² d’espaces publics sera également aménagée au niveau de la place Anciant, de la rue du Port et du quai d’Aval.



Sur la seconde parcelle, de l’autre côté de la rue du Port, la société immobilière Nexity, quant à elle, compte créer 92 appartements. Elle veut proposer une offre d’habitation composée de 51 logements en accession privée, 26 logements locatifs intermédiaires et 15 logements sociaux.



Selon le calendrier de réalisation, les travaux de construction seront lancés début 2022 pour une livraison prévue en 2023.