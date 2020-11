Crécy-la-Chapelle : extension de l’école maternelle des Promenades

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Les travaux d’agrandissement de l’école maternelle des Promenades (Crécy-la-Chapelle) s’achèveront avant la rentrée scolaire 2021.

Le lancement du chantier d’extension de l’école maternelle des Promenades à Crécy-la-Chapelle (Seine-et-Marne) s’est tenu le 19 octobre dernier. Les travaux seront achevés avant la rentrée scolaire 2021. L’objectif est de répondre aux besoins de la ville en matière de scolarisation, suite au rajeunissement de la population.

Le coût total de l’opération s’élève à 1,315 M€, avec un soutien de l’État à hauteur de 400 k€ au titre du Contrat d’Aménagement Régional (CAR) et de 191,205 k€ par le biais d’une Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR).

La ville de Crécy-la-Chapelle, en tant que maître d’ouvrage, prévoit le réaménagement des locaux intérieurs et la création de deux classes supplémentaires de 60 m2. L’extension prévoit aussi trois salles de rangement, de nouveaux sanitaires et une salle multi-activités de 122 m2 dédiée à la motricité.

L’architecte Alexis Dansette à Meaux se charge de l’amélioration de la sécurité et du stationnement aux abords de l’école. Cette dernière disposera de nouvelles places de parking et d’un accès piéton à l’abri de la circulation. Les travaux commencent par la démolition du préau actuel pour installer une clôture qui isolera le va-et-vient des engins de chantier.